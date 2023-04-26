В Украину завезли кукурузу, которая может привести к параличу, — Госпродпотребслужба
Продукция прибыла из Испании, а конечным покупателем, как отмечают в ведомстве, указано предприятие в Киевской области. Инсектицид, которым обработана кукуруза, может привести к сильному отравлению, потере остроты зрения, параличу и даже коме.
В Украину прибыла партия кукурузы для приготовления попкорна, обработанная опасным инсектецидом. Об этом 25 апреля заявили на официальном сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
По информации ведомства, к ним поступило очередное информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF о том, что товар прибыл в Украину из Испании от производителя Liven SA, Barcelona. Получателем товара указано ООО "Фоззи Коммерц" в селе Квитневое Броварского района Киева.
Сотрудники Госпродпотребслужбы призвали операторов рынка при обнаружении указанного груза немедленно обратиться в Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
В управлении отметили, что кукуруза была обработана хлорпирифосом — инсектицидом широкого спектра действия. Данный инсектицид способен привести к отравлению, что приведет к сильным болям в животе и опасности снижения остроты зрения.
Чем опасен инсектицид хлорпирифос
Вещество способно попасть в организм не только с продуктами питания, но и через кожные покровы и органы дыхания. В случае попадания в органы дыхания проявляются такие симптомы, как дискомфорт в груди, насморк, кашель и кровянистые выделения из носа.
При попадании в глаза инсектицид вызывает помутнение, кровотечение и боль.
На здоровье человека хлорпирифос может оказывать различное влияние в зависимости от кратности и длительности воздействия. Токсичные эффекты в виде головной боли, бледности кожных покровов, тошноты, диареи, рвоты и головокружения способны проявиться в течение 12 часов.
При этом на центральную нервную систему ядовитый инсектицид влияет особенно сильно, проявляясь следующими симптомами:
- сильная утомляемость;
- нарушение рефлексов;
- параличе конечностей;
- тремор и непроизвольное сокращение мышц.
В особо тяжелых случая может происходить аритмия, потери создания, конвульсии, непроизвольное мочеиспускание и даже кома.
Ранее Фокус писал, о том, что в начале февраля в Украине привезли французский безалкогольный сироп Bitter, в котором обнаружили слишком высокое содержание опасного красителя E 124.
В конце февраля в Госпродпотребслужбе заявили, что в Украину из Франции завезли сыр "Гаперон", в котором обнаружили опасные патогенные бактерии Listeria monocytogenes. Они являются возбудителем листериоза – опасного инфекционного заболевания.