В Україну завезли кукурудзу, яка може призвести до паралічу, — Держпродспоживслужба

Продукція прибула з Іспанії, а кінцевим покупцем, як зазначають у відомстві, зазначено підприємство в Київській області. Інсектицид, яким оброблена кукурудза, може призвести до сильного отруєння, втрати гостроти зору, паралічу та навіть коми.

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В Україну прибула партія кукурудзи для виготовлення попкорну, оброблена небезпечним інсектицидом. Про це 25 квітня заявили на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби на Одещині.

За інформацією відомства, до них надійшло чергове інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів і кормів #RASFF про те, що товар прибув в Україну з Іспанії від виробника Liven SA, Barcelona. Одержувачем товару вказано ТОВ "Фоззі Комерц" у селі Квітневе Броварського району Києва.

Співробітники Держпродспоживслужби закликали операторів ринку в разі виявлення зазначеного вантажу негайно звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби на Одещині.

Кукурудзу з Іспанії оголошено небезпечним продуктом Фото: Держспоживслужба / Фейсбук

В управлінні наголосили, що кукурудза була оброблена хлорпірифосом — інсектицидом широкого спектру дії. Даний інсектицид здатний призвести до отруєння, що може викликати сильні болі у животі та призвести до небезпеки зниження гостроти зору.

Чим небезпечний інсектицид хлорпірифосу

Речовина здатна потрапити в організм не лише з продуктами харчування, а й через шкіру й органи дихання. У разі потрапляння до органів дихання виявляються такі симптоми як дискомфорт у грудях, нежить, кашель і кров'янисті виділення з носа.

При попаданні в очі інсектицид викликає помутніння, кровотечу та біль.

На здоров'я людини хлорпірифос має різний вплив залежно від кратності й тривалості впливу. Токсичні ефекти у вигляді головного болю, блідості шкірних покривів, нудоти, діареї, блювання та запаморочення здатні проявити себе протягом 12 годин.

Водночас на центральну нервову систему отруйний інсектицид впливає особливо сильно та проявляє себе такими симптомами:

почуття сильної втоми;

порушення рефлексів;

параліч кінцівок;

тремор і мимовільне скорочення м'язів.

В особливо тяжких випадках може відбуватися аритмія, втрата свідомості, конвульсії, мимовільне сечовипускання та навіть кома.

Раніше Фокус писав, що на початку лютого в Україну привезли французький безалкогольний сироп Bitter, у якому виявили занадто високий вміст небезпечного барвника E 124.

Наприкінці лютого в Держпродспоживслужбі заявили, що в Україну з Франції завезли сир "Гаперон", у якому виявили небезпечні патогенні бактерії Listeria monocytogenes. Вони є збудником листеріозу — небезпечного інфекційного захворювання.