В Україну завезли небезпечний сир: може вражати нервову систему, — Держпродспоживслужба

У Держпродспоживслужбі закликали громадян повідомляти про виявлення цього продукту, щоб вилучити його з продажу.

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До України із Франції завезли сир "Гаперон", в якому виявили небезпечні патогенні бактерії Listeria monocytogenes. Вони є збудником лістеріозу — небезпечного інфекційного захворювання. Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Тернопільській області.

У відомстві звернулися з проханням до громадян повідомляти про виявлення даного товару в обігу та нагадали реалізаторам про обов'язкове вилучення такого товару з продажу.

Лістеріоз є однією з найважчих хвороб харчового походження, яка може вразити нервову систему і становить загрозу переважно для людей з імунодефіцитними станами, літніх людей, вагітних жінок, призводячи до фатальних наслідків для плода та новонародженої дитини.

Симптомами хвороби є діарея, головний біль та біль у м'язах. Інкубаційний період триває кілька днів.

На початку лютого у Держпродспоживслужбі повідомляли, що в Україну потрапили небезпечні горіхи, які викликають рак печінки. У продукті виявлено шкідливий для організму людини токсин. Держпродспоживслужба розпорядилася вилучити партію з обігу.

Наприкінці січня в Україні виявили партію печива, виготовленого в Румунії, у складі якого виявили зависокий вміст акриламіду. Зазначається, що партію печива виготовила румунська компанія Ro Star SA. Продукція експортувалася в Україну з Польщі.