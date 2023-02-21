В Украину завезли опасный сыр: может поражать нервную систему, — Госпродпотребслужба

В Госпродслужбе призвали граждан сообщать об обнаружении этого продукта, чтобы изъять его из продажи.

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В Украину из Франции завезли сыр "Гаперон", в котором обнаружили опасные патогенные бактерии Listeria monocytogenes. Они являются возбудителем листериоза – опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает Госпродслужба в Тернопольской области.

В ведомстве обратились с просьбой граждан сообщать об обнаружении данного товара в обращении и напомнили реализаторам об обязательном изъятии такого товара из продажи.

Листериоз является одной из самых тяжелых заболеваний пищевого происхождения, которое может поразить нервную систему и представляет угрозу преимущественно для людей с иммунодефицитными состояниями, пожилых людей, беременных женщин, приводя к фатальным последствиям для плода и новорожденного ребенка.

Симптомами болезни являются диарея, головные боли и боли в мышцах. Инкубационный период длится несколько дней.

В начале февраля в Госпродслужбе сообщали, что в Украину попали опасные орехи, вызывающие рак печени. В продукте обнаружен вредный для организма человека токсин. Госпродслужба распорядилась изъять партию из обращения.

В конце января в Украине обнаружили партию печенья, изготовленного в Румынии, в составе которого обнаружили высокое содержание акриламида. Отмечается, что партию печенья изготовила румынская компания Ro Star SA. Продукция экспортировалась в Украину из Польши.