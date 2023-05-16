В НАБУ показали схему, по которой главе Верховного Суда Князеву хотели передать взятку (фото)

По версии следствия, предприниматель связался через посредника с руководством Верховного Суда и заплатил "вознаграждение" за принятие решения в его интересах. Журналист Олег Новиков выяснил, что речь идет об олигархе Константине Жеваго.

Неправомерная выгода в размере $2,7 млн для Председателя Верховного Суда и адвоката может быть частью более масштабной схемы коррупционного давления на правосудие. Об этом со ссылкой на брифинг главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса 16 мая сообщила пресс-служба НАБУ.

В НАБУ рассказали, что разоблачить преступную группировку удалось благодаря проникновению в нее детектива бюро. По мнению Кривоноса, выявленная схема обогащения могла влиять и на другие украинские суды, поэтому ее прекращение было критически важным.

"Сейчас продолжаются следственные действия, целью которых является выявление как всех фигурантов конкретного эпизода, так и деятельности преступной группировки в целом. (…) Решается вопрос об извещении о подозрении", — отметила пресс-служба.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

По данным правоохранителей, бизнесмен-собственник группы "Финансы и кредит" контактировал с одним из руководителей адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия.

"Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение"", — пояснили в НАБУ.

По версии следствия адвокат был посредником между бизнесменом и руководством Верховного Суда в передаче незаконного вознаграждения для принятия нужного судебного решения. Также бюро зафиксировало доказательства, что по просьбе предпринимателя переносили заседание.

"После этого происходила постепенная передача средств от бизнесмена к адвокату и, наконец, в начале апреля вся сумма была собрана и положена в банковское хранилище для хранения", — рассказали в НАБУ.

По информации пресс-службы, решение Верховного Суда было принято 19 апреля, а уже 1 мая его глава давал указания о порядке распределения денег между участниками преступной схемы.

"3 мая была передана первая часть средств, а 15 мая состоялась передача второй части", — сообщили в бюро.

Схема предоставления неправомерной выгоды председателю Верховного Суда Фото: НАБУ

Фигарунты дела уже задержаны

16 мая журналист Олег Новиков добавил в соцсетях, что задержаны председатель Верховного Суда Всеволод Князев и адвокат-посредник.

"На этот раз детективы НАБУ и прокуроры САП решили задержать судью. Хотя раньше из-за практики Высшего совета правосудия это прекратили делать даже во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", — написал Новиков.

Также журналист рассказал, что зафиксированный правоохранителями эпизод касался судебного решения в интересах олигарха Константина Жеваго.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о проведении обысков у 18 судей Верховного Суда.

16 мая во время пленума Верховного Суда внесли представление о выражении недоверия его руководителю. В течение 20 дней оргкомитет должен организовать еще один пленум, на котором будет решаться этот вопрос.