Арест Всеволода Князева: в НАБУ выяснили, как заносили деньги в Верховный Суд (видео)

По данным детективов, адвокат Константина Жеваго создал объединение, участники которого договаривались с судьями о решении всех вопросов. Всеволод Князев 1 мая лично дал указание распределить деньги между членами Большой Палаты.

Глава Верховного Суда Всеволод Князев является фигурантом дела о масштабной коррупции. Видеозапись с переговорами фигурантов уголовного производства опубликовало 16 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Детективы получили данные о контактах собственника группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго с одним из адвокатов — руководителем адвокатского объединения. Во время расследования выяснилось, что это объединение создали для маскировки преступной деятельности.

"Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их клиентов за определенное вознаграждение", — сообщили в НАБУ.

Адвокат выступал посредником в передаче вознаграждения руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена, отметили в бюро.

Через несколько дней после установления контакта 15 марта должно было состояться заседание по делу Жеваго, но его перенесли на срок от двух недель до месяца. Записи разговоров подтверждают договоренность о переносе заседания.

"Зафиксирована просьба подтвердить готовность к такому переносу, к сбору полной суммы взятки. После этого происходила постепенная передача средств от бизнесмена к адвокату", — рассказали в НАБУ.

В начале апреля фигуранты собрали всю сумму взятки и положили в банковское хранилище на хранение. Верховный Суд 19 апреля принимает решение в пользу бизнесмена.

Князев, по данным правоохранителей, 1 мая дал указание другим участникам группировки распределить нужные денежные суммы между членами Большой Палаты, которые участвовали в принятии нужного решения.

"Нам нужно подготовиться, заранее повстречаться с людьми, а их очень много. Они должны понимать и верить, что мы серьезные", — приводятся в записи словам адвоката.

В другом эпизоде адвокат говорит о наличии у него 1 млн и 950 тысячах, но не уточняет валюту. Другой человек, подписанный на видео как "акционер" говорит, что всего должно быть 2,1 млн. Судя по всему, речь идет о взятке, сумма которой исчисляется в долларах.

Также на видео попали договоренности с доверенным лицом главы Верховного Суда и адвоката, каким именно образом будут заносить деньги судьям. При этом глава Верховного Суда полдтвержает получение своей доли.

Напомним, что судьи Верховного Суда Украины 16 мая решили досрочно прекратить полномочия Всеволода Князева. Вместо него временным главой суда назначили Дмитрия Луспеника.

О задержании на взятке главы Верховного Суда Украины стало известно вечером 15 мая. Детективы НАБУ уверены, что взятка в 2,7 млн долларов — это часть более широкой схемы давления на суды.