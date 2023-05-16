Главе Верховного Суда Князеву грозит до 12 лет тюрьмы: САП обвинила его в получении взятки

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко лично сообщил о подозрении фигурантам дела. Сообщник-адвокат также получил обвинение — он наладил схему передачи денег судьям.

Глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев и его сообщник-адвокат по делу о получении взятки в 2,7 миллиона долларов получили подозрение. Об этом сообщила в Facebook 16 мая пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Руководитель САП (Александр Клименко) лично сообщил о подозрении главе Верховного Суда и адвокату, их разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды", — указали прокуроры.

Действия лиц квалифицировали по части 4 статьи 368 УК Украины. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда Украины.

Напомним, что 16 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины выяснило, как собственник группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго с одним из адвокатов создали объединение для договоров с судьями за деньги. Благодаря схеме Верховный Суд 19 апреля принял решение в пользу бизнесмена.

Князева в этот же день лишили полномочий главы Верховного Суда. Вместо него назначили Дмитрия Луспеника, судью с самым большим стажем работы.

Фокус в одном материале описывал все, что известно про арест Князева. По мнению нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, арест топ-судьи можно сравнить с арестом президента.