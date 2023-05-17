НМТ в 2023 году: стали известны даты проведения основной сессии тестирования

В комитете Совета по вопросам образования участникам напомнили, что для безопасности не следует разглашать места прохождения тестов.

Участники основной сессии национального мультипредметного теста смогут получить приглашения 25-26 мая. Об этом со ссылкой на директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко сообщили 16 мая на сайте "Освіта UA".

Вакуленко рассказала, что приглашения поступят в персональные кабинеты участников тестирования. В них будут указаны точная дата прохождения НМТ и адрес экзаменационного центра.

Основная сессия НМТ будет проходить с 5 по 23 июня, ее результаты участники смогут узнать до 28 июня также в своих персональных кабинетах.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина напомнила 17 мая в соцсетях о правилах безопасности, связанных с НМТ в 2023 году.

"Помните, что адрес прохождения НМТ не стоит разглашать в целях безопасности всех участников", — подчеркнула она.

Гришина пожелала участникам тестирования успехов и высоких баллов.

Напомним, согласно приказу Минобразования участники еще смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию тестирования. Регистрация на НМТ еще будет возможна с 5 по 12 июня. Вторая сессия будет проходить в июле и ее результаты также будут размещены в персональных кабинетах участников.

Также Фокус приводил подборку ресурсов, которые будут полезны в подготовке к НМТ 2023 года.