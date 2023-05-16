Минобразования утвердило график проведения НМТ в Украине, — приказ

Из приказа министерства известно, когда будут проходить обе сессии и когда будут известны результаты тестирования.

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Министерство образования и науки Украины утвердило график проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ сообщили на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Тестирование будет проходить в две сессии. Основная продлится с 5 по 23 июня, дополнительная — с 11 по 24 июля.

НМТ в 2023 году: сроки регистрации

Зарегистрироваться на основную сессию НМТ можно было в течение месяца — с 3 апреля по 3 мая. После 7 мая внести изменения в персональный кабинет зарегистрированные участники уже не могут. Речь идет о функции выбора другого предмета или населенного пункта для прохождения проверки знаний.

Однако лица, которые не успели зарегистрироваться по уважительной причине или которым было отказано в регистрации, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Это можно будет сделать с 5 по 12 июня.

Когда будут известны даты и места проведения НМТ?

Согласно приказу Минобразования, зарегистрированные участники не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии тестирования смогут загрузить из личных кабинетов приглашения. В них будут указаны даты, время и места проведения НМТ.

Участники дополнительной сессии НМТ смогут узнать даты, время и места проведения тестирований не позднее чем за 3 дня до ее начала.

Когда можно будет получить результаты НМТ?

Информация о результатах основной сессии НМТ будет размещена до 28 июня, а дополнительной — до 29 июля. Их можно будет найти на персональных страницах участников тестирования. Знания будут оценены по шкале от 100 до 200 баллов.

Напомним, Фокус сделал подборку ресурсов, которые могут помочь в подготовке к НМТ.

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, обучение в украинских заведениях среднего образования в 2023 году завершится до 30 июня.