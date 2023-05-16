Міносвіти затвердило графік проведення НМТ в Україні, — наказ
З наказу міністерства відомо, коли проходитимуть обидві сесії та коли будуть відомі результати тестувань.
Міністерство освіти й науки України затвердило графік проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році. Про це з посиланням на відповідний наказ повідомили на сайті Українського центра оцінювання якості освіти.
Тестування проходитиме у дві сесії. Основна триватиме з 5 до 23 червня, додаткова — з 11 до 24 липня.
НМТ у 2023 році: терміни реєстрації
Зареєструватись на основну сесію НМТ можна було протягом місяця — з 3 квітня до 3 травня. Після 7 травня внести зміни в персональному кабінеті зареєстровані учасники вже не можуть. Йдеться про функцію вибору іншого предмету або населеного пункту для проходження перевірки знань.
Однак особи, які не встигли зареєструватися з поважних причин або яким було відмовлено у реєстрації, мають змогу зареєструватися на додаткову сесію. Це можна буде зробити з 5 до 12 червня.
Коли будуть відомі дати та місця проведення НМТ?
Відповідно до наказу Міносвіти, зареєстровані учасники не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії тестування зможуть завантажити з особистих кабінетів запрошення. У них будуть вказані дати, час та місця проведення НМТ.
Учасники додаткової сесії НМТ зможуть дізнатися про дати, час та місця проведення тестувань не пізніше ніж за 3 дні до їх початку.
Коли можна буде отримати результати НМТ?
Інформацію про результати основної сесії НМТ будуть розміщені до 28 червня, а додаткової — до 29 липня. Їх можна буде знайти на персональних сторінках учасників тестування. Знання будуть оцінені за шкалою від 100 до 200 балів.
Нагадаємо, Фокус зробив добірку ресурсів, які можуть допомогти у підготовці до НМТ.
За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, навчання в українських закладах середньої освіти у 2023 році завершиться до 30 червня.