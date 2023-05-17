В Полтавской области запустили круглосуточный стрим из гнезда аистов (видео)

На стриме можно увидеть, как аист-отец Грицько растит пятерых птенцов. Собранный видеоматериал будет использован студентами и учеными из КНУ им. Шевченко для изучения поведения птиц.

В селе Леляки Полтавской области запустили круглосуточный стрим, который показывает гнездо аистов в реальном времени. Видео транслируется на YouTube-канале "Лелека Грицько".

В описании к ролику говорится, что идея поставить видеокамеру у гнезда аистов предложили ученые из национального природного парка "Пирятинский". Реализовать проект хотели еще в прошлом году, но пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения России.

"Приборы для наблюдения, которые на тот момент находились в Салтовке под Харьковом, работник парка скрыл в погребе. И только после освобождения Харьковщины удалось их достать", — сказано в сообщении.

Теперь же, как сообщается, при помощи трансляции можно увидеть, как аист-отец Грицько растит пятерых птенцов.

"Аист Грицько оказался хорошим отцом и за гнездовой сезон 2022 поставил на крыло 5 птенцов, больше всего в национальном парке "Пирятинский". Важным фактором успеха стало сенокошение на лугах в окрестностях Леляков. Коровам – сено из природных лугов национального парка, аисты – чистые кормовые угодья для сбора пищи молодняка, всем нам – сохранена природа", — говорится в описании к видео.

Отмечается, что собранный видеоматериал будет использован студентами и учеными из Киевского национального университета им. Тараса Шевченко кафедры экологии и зоологии.

Стрим "Лелека Грицько".

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