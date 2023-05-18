Киевсовет дерусифицировал столичное метро: какие станции получили новые названия

Столичные депутаты также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах Киева. Всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов.

В четверг, 18 мая, депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании трех станций столичного метро. Об этом в своем официальном телеграм-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Станцию, которая носила название "Дружбы народов" (в честь названия проходящего над станцией бульвара Дружбы народов и одноименного монумента в виде арки), переименовали в "Зверинецкую". Это историческое название местности, которое впервые упоминалось еще во времена Киевской Руси.

Также депутаты дерусифицировали станцию метро, названную именем российского писателя Льва Толстого. Она получила название "Площадь украинских героев".

Кроме того Киевсовет принял решение касательно станции метро, которая должна открыться на Виноградаре. Она не будет носить название "Проспект Правды", как это планировалось раньше. Новая станция метро получила название "Варшавская" в честь польской столицы, которая также является городом-побратимом украинской столицы.

Столичные депутаты также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах Киева. Всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов.

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной-агрессором", — сказал Виталий Кличко.

Напомним, 9 февраля 2023 года в Киеве дерусифицировали 31 улицу. Среди прочих топонимов, новые названия получили проспект и площадь Победы. Теперь площадь будет называться Галицкой, а проспекту вернули историческое название — Берестейский. Как объяснили в Киевском городском совете, столичные улицы получают имена погибших героев Украины. Одна из улиц в Киеве будет носить имя грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

В этот же день стало известно, что в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину. После 75 лет в парке статуя военачальнику присоединится в музее к демонтированному ранее Чкалову.