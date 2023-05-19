"Осуществлялась поставка Leopard": российские хакеры сообщили о "взломе Новой почты"

Украинский сервис доставки якобы использовался для того, чтобы транспортировать помощь от западных партнеров на нужды ВСУ. В "Новой почте", в свою очередь, отмечают, что работа приложения после сбоя восстановлена.

Хакеры из Российской Федерации взломали "Новую почту", которая поставляла западную помощь для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет российское издание Readovka.

По их словам, компания по доставке транспортировала различные военные товары для украинских защитников. В частности, речь идет про британские БМП Bradley и немецкие танки Leopard, тепловизоры и дроны.

"В результате кибератаки уничтожены сотни серверов, которые обеспечивали работоспособность почты, в том числе и базы данных. К слову, именно через "Новую почту" осуществлялась поставка британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Теперь логистика украинской армии нарушена еще больше, а полученные базы позволят выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУшникам военное оборудование", — говорится в сообщении.

Отдельно российские пропагандисты отметили, что сервис по доставке "Новая почта" якобы умолчал о том, что технические проблемы случились из-за хакеров из Российской Федерации.

Сбои в работе "Новой почты": что случилось

В четверг, 18 мая клиенты начали жаловаться на проблемы при использовании приложения. В пресс-службе компании ответили, что знают о проблеме и сразу приступили к работе по возобновлению полноценной работы.

По состоянию на утро 19 мая проблемы были разрешены и клиенты снова могут создавать накладные, производить онлайн-оплаты и так далее. Компания возобновила полноценную работу.

"Также все сервисы доступны и на отделениях: оплата картой и наличными деньгами, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Оплачивать посылки курьеру можно всеми способами оплаты", — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 3 мая "Укрпошта" анонсировала новую марку с пожаром в Кремле. Новые марки почтового оператора, по информации гендиректора, являются предвестниками хороших событий, как в случае с "русским военным кораблем", поэтому следующая порадует всех.