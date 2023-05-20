СБУ раскрыли еще 12 сторонников "русского мира": один из них хотел поставить памятник Кадырову

Служба безопасности Украины разоблачила еще 12 интернет-агитаторов, действующих на стороне России. В частности, один из них лоббировал установку памятника в честь Кадырова на территории Украины.

СБУ поделилась результатами своей работы на своем канале в Telegram. Операции охватывали несколько регионов Украины.

В Полтавской области двум лицам грозит до восьми лет лишения свободы. Один из них – сотрудник компании, занимающейся вопросами критической инфраструктуры, выступал за полномасштабное вторжение в Украину. Второй человек выступал за установку в городах Украины памятников, посвященных Кадырову.

Один из коллаборантов лоббировал установку памятника в честь Кадырова на территории Украины Фото: СБУ

В Днепропетровской области был разоблачен бывший местный бизнесмен, который ранее прославлял "вагнеровцев" и защищал их участие в конфликте в Восточной Украине. Этот человек распространял пропагандистские сообщения как в Интернете, так и в личных беседах.

Этот человек распространял пропагандистские сообщения как в Интернете, так и в личных беседах Фото: СБУ

В Донецкой области был нейтрализован центр онлайн-агитаторов с пророссийскими взглядами. В эту группу входили четыре местных жителя, которые выражали поддержку боевикам террористических организаций "ЛДНР", участвующих в восточном конфликте.

В Донецкой области был организован целый центр онлайн-агитаторов Фото: СБУ

В Кировоградской области житель Онуфриевского района был задержан за то, что на платформе социальных сетей "Одноклассники" осуждал деоккупацию Херсона как "незаконную".

В Черниговской области подозреваются еще два агитатора, которые делились пропагандистскими сообщениями в социальных сетях, которые впоследствии были распространены российскими интернет-группами. Одна из них, как сообщается, часто общается со своим сыном, российским военным офицером.

Агитаторы делились пропагандистскими сообщениями в социальных сетях Фото: СБУ

В Ровенской области СБУ выявила двух граждан России с украинским видом на жительство, которые подрывали репутацию украинских защитников в запрещенных социальных сетях и одобряли якобы совершенные российскими оккупантами из Бурятии преступления против гражданского населения.

Также, ранее сообщалось о задержании СБУ в Черновцах человека, который передавал России информацию о критической инфраструктуре, военно-промышленных комплексах и местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Агитатор передавал России информацию о критической инфраструктуре, военно-промышленных комплексах и местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины Фото: СБУ

Кроме того, СБУ объявила подозрение жительнице Одессы, которая призывала поддерживать российскую агрессию.

Ранее Фокус писал о выдвинутом СБУ подозрении российскому генералу. По данным следствия, Анатолий Концевой приказал захватить аэропорт в Гостомеле, а также принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении военной агрессии ВС РФ против Украины.