Приказал уничтожить "Мрию": СБУ сообщила о подозрении российскому генералу

По данным следствия, Анатолий Концевой приказал захватить аэропорт в Гостомеле, а также принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении военной агрессии ВС РФ против Украины.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генералу Вооруженных сил Российской Федерации Анатолию Концевому, который отдал приказ уничтожить Ан-225 "Мрия" в феврале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным СБУ, в начале полномасштабной войны Концевой приказал захватить аэропорт в Гостомеле. Там, во время активных боевых действий оккупанты уничтожили самый большой в мире транспортный самолет украинского производства "Мрия".

В спецслужбе также установили, что Концевой является один из российских командиров, принимавших непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении военной агрессии против Украины.

Следователи выяснили, что, начиная с 2019 года, Концевой занимался организацией и подготовкой десантников на территории РФ и Беларуси к поражению и захвату стратегических наземных целей в Украине.

Взирая на полученные доказательства, СБУ сообщила сообщили Концевому о подозрении по статье УК Украины ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц).

Анатолию Концевому грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, 27 февраля прошлого года стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в результате воздушной атаки российских войск.

В ноябре того же года генеральный директор предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов заявил о том, что сейчас продолжается строительство нового самолета Ан-225 "Мрия". По его словам, работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета.

Мы также писали о том, что 5 апреля в Нацполиции сообщили бывшему гендиректору государственного предприятия "Антонов" о подозрении в служебной халатности. Полиция установила, что подозреваемый не эвакуировал "Мрию", несмотря на предупреждения госорганов и прекращение страхового покрытия на самолет,