В Крыму произошел блэкаут после вспышки в небе: город замер на вечер (видео)

По информации местных "властей", произошло "технологическое отключение" и ничего страшного не случилось. Уточняется, что проблему с электроснабжением удалось устранить.

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму произошел частичный блэкаут. Существует вероятность того, что подорвали линии энергоснабжения. Об этом пишут российские СМИ 21 мая.

По предварительным данным, электричество было отключено под вечер воскресенья, что привело в панику местных жителей. Предприятие "Крымэнерго" сообщило, что им известно о проблеме и они уже начали ее решать.

"В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополь. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Работники приступили к ликвидации последствий аварии. Специалисты планируют возобновить электроснабжение в течение одного часа", — говорится в сообщение.

При этом, как пишут местные жители, электричество смогли вернуть лишь в некоторых населенных пунктах поблизости города, но не в Симферополе. Из-за этого транспорт остановился, а многие магазины закрылись, так как не предусмотрели такой сценарий, а генераторов нет.

Местные "власти" считают, что произошло "технологическое отключение электроэнергии".

Под утро понедельника, 22 мая пресс-служба "Крымэнерго" заявила о том, что проблемы с электричеством для местных жителей остались в прошлом.

"Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей. В 03:03, ГУП РК "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", — говорится в сообщении.

Накануне, под вечер 21 мая жители города могли увидеть в небе яркую вспышку. Что это было — неизвестно. Также не сообщается, стала ли она причиной блэкаута.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в оккупированном Крыму в результате взрыва поврежден военный вертолет Ми-8. По данным журналистов, инцидент произошел на аэродроме "Кача" в Севастополе.