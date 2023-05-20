В оккупированном Крыму в результате взрыва поврежден военный вертолет Ми-8, — СМИ

По данным журналистов, инцидент имел место на аэродроме "Кача" в Севастополе.

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Во временно оккупированном Крыму раздался взрыв — поврежден военный вертолет Ми-8 на военном аэродроме "Кача", что на северной окраине города Севастополь. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает информационное агентство "РБК-Україна" со ссылкой на свои источники в военной разведке.

Собеседник издания рассказал, что на захваченном россиянами аэродроме базируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк Черноморского флота РФ.

"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8 из состава 318 полка", — заявил анонимный источник "РБК".

Отметим, что оккупационная администрация полуострова и российские СМИ пока не комментировали случившееся. О причинах взрыва также не сообщается.

После инцидента оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в близлежащих населенных пунктов. Кроме того, местные правоохранители возбудили уголовное дело.

Ситуация в оккупированном Крыму

18 мая в Симферопольском районе раздался взрыв. Как выяснилось, была взорвана железная дорога. В украинской военной разведке заявили, что рельсы "устали" от того, что ими перевозят оружие для убийства мирных украинцев.

На следующий день, 19 мая, в британской разведке предположили, что подрыв железной дороги может прервать цепочку поставок вооружения, в том числе ракет "Калибр".

Также 19 мая сообщалось, что беспилотник упал вблизи станции Соленое Озеро в Джанкойском районе, оборвав контактные провода. По данным росСМИ на месте крушения обнаружили множество обломков.

Напомним, 20 мая руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в оккупированном Крыму российские военнослужащие уже обдумывают пути отступления с полуострова. Основной путь выезда — это незаконно построенный Керченский мост, но он, по ее словам, "боится шторма".