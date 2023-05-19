Ночная атака на Крым: один из сбитых БПЛА упал на железную дорогу под Джанкоем

Неизвестный беспилотник, как отмечают СМИ, оборвал контактные провода железной дороги во время падения, что привело к остановке движения. Оккупанты, в свою очередь, заявили, что успешно сбили четыре БПЛА.

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Во временно оккупированном Крыму на железнодорожные пути упал неизвестный беспилотник. Об этом сообщили в телеграмм-канале Baza.

В посте говорится, что БПЛА ночью на 19 мая упал вблизи станции Соленое Озеро в Джанкойском районе, оборвав контактные провода.

"Именно железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить", — отметили авторы контента.

По данным медиа, на месте инцидента обнаружили "множество обломков" и работают взрывотехники.

Российская ПВО за ночь якобы сбила четыре беспилотника

Атаку беспилотников подтвердил представитель оккупационных властей Сергей Аксенов.

"Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Напомним, 18 мая в Севастополе раздались взрывы. В местном телеграмм-канале пожаловались на 14 громких звуков неизвестного происхождения. Представитель оккупационных властей объяснил это тренировками вражеского флота.

Также 18 мая раздался взрыв вблизи Бахчисарая. Выяснилось, что подорвали железнодорожное полотно. По данным медиа, в результате инцидента сошли с путей восемь вагонов, пять из которых — перевернулись.

В ночь на 19 мая ВС РФ атаковали украинские города. Представители местных властей сообщили о разрушениях на промышленном предприятии в Кривом Роге и неудавшейся атаке дронами-камикадзе объекта критической инфраструктуры во Львове.