Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали Львов и Кривой Рог, есть пострадавшие (фото)

Целью оккупантов в ходе массированной атаки стали объекты промышленной и критической инфраструктур. В Кривом Роге после прилета были ранены двое человек, а во Львове, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

Related video

Российские оккупанты в ночь на 19 мая вновь атаковали украинские мирные города. Взрывы прозвучали в Кривом Роге, что привело к последствиям. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, а также глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своих Telegram-каналах.

В результате атаки есть разрушения на одном из промышленных предприятий, а также вспыхнул сильный огонь. Один из двух пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

"Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор борются с огнем. Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили", — сообщает глава ОВА.

Оккупанты вновь атаковали мирные города Украины Фото: Днепропетровская ОГА Оккупанты вновь атаковали мирные города Украины Фото: Днепропетровская ОГА Оккупанты вновь атаковали мирные города Украины Фото: Днепропетровская ОГА Оккупанты вновь атаковали мирные города Украины Фото: Днепропетровская ОГА

Александр Вилкул при этом отметил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт и медицинские учреждения работают стабильно, проблем для местных жителей возникнуть не должно.

Раздались взрывы также во Львове — город был атакован иранскими дронами-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.

Местные жители около четырех утра могли слышать громкий взрыв, однако обошлось без последствий.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая сообщалось, что российские оккупанты в десятый раз за месяц атаковали украинскую столицу. Для этого они использовали дроны-камикадзе, но их удалось ликвидировать.