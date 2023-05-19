Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували Львів та Кривий Ріг, є постраждалі (фото)

Метою окупантів під час масованої атаки стали об'єкти промислової та критичної інфраструктур. У Кривому Розі після прильоту було поранено двох людей, а у Львові, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків.

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Російські окупанти в ніч проти 19 травня знову атакували українські мирні міста. Вибухи пролунали у Кривому Розі, що спричинило наслідки. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, а також голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своїх Telegram-каналах.

Внаслідок атаки є руйнування на одному з промислових підприємств, а також спалахнув сильний вогонь. Один із двох постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.

"Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Відразу кілька будівель спалахнули. В одній із них рятувальники досі борються з вогнем. Через ворожу атаку пожежа виникла і в чотириповерховій адмінбудівлі. ЇЇ вже загасили", — повідомляє голова ОВА.

Окупанти знову атакували мирні міста України Фото: Дніпропетровська ОДА Окупанти знову атакували мирні міста України Фото: Дніпропетровська ОДА Окупанти знову атакували мирні міста України Фото: Дніпропетровська ОДА Окупанти знову атакували мирні міста України Фото: Дніпропетровська ОДА

Олександр Вілкул при цьому наголосив, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт та медичні установи працюють стабільно, проблем для місцевих мешканців виникнути не має.

Пролунали вибухи також у Львові — місто було атаковане іранськими дронами-камікадзе. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

Місцеві жителі близько четвертої ранку могли чути гучний вибух, проте обійшлося без наслідків.

"За попередньою інформацією, метою був об'єкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що російські окупанти вдесяте за місяць атакували українську столицю. Для цього вони використовували дрони-камікадзе, але їх вдалося ліквідувати.