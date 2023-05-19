Десятий обстріл за місяць: ЗС РФ атакували Київ дронами Shahed, перші подробиці

Як зазначає голова КМВА Сергій Попко, з моменту попереднього обстрілу столиці минуло менше доби. Цього разу росіяни здійснили обстріл у кілька хвиль із короткими інтервалами між атаками.

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У четвер, 19 травня, Збройні сили Російської Федерації атакували Київ безпілотними літальними апаратами Shahed. Усі повітряні цілі було збито силами ППО, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що це вже десята атака ЗС РФ на українську столицю за травень. При цьому з попереднього обстрілу минуло менше доби.

"Остання повітряна тривога в столиці пов'язана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці боєприпаси Shahed, що боротьба", — заявив Попко.

Глава КМВА зазначив, що росіяни здійснили обстріл у кілька хвиль із короткими інтервалами між атаками. За його словами, це зроблено для того, щоб виснажити ППО та вплинути на українців на психологічний вплив.

Сергій Попко також повідомив, що всі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, збиті засобами ППО.

"Удари по Києву не допущені! Дякую захисникам неба за відмінну роботу! Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються", — підсумував чиновник.

ЗС РФ обстріляли Київ

Нагадаємо, що 18 травня російські окупанти атакували столицю зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 із району Каспію. За словами глави КМВА, для обстрілу було ймовірно використано крилаті ракети типу Х-101/555.

Пізніше у пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного уточнили, що всього в ніч з 17 на 18 травня росіяни випустили містами України 30 крилатих ракет, а також ударні та розвідувальні дрони. Практично всі повітряні цілі вдалося збити сил протиповітряної оборони.

На думку британського військового аналітика Шона Белла, ракетні атаки ЗС РФ, що почастішали, по Україні спрямовані на те, щоб підірвати волю українців до опору, перешкодити підготовці до контрнаступу і послабити українську систему ППО.