Десятый обстрел за месяц: ВС РФ атаковали Киев дронами Shahed, первые подробности

Как отмечает глава КГВА Сергей Попко, с момента предыдущего обстрела столицы прошло меньше суток. В этот раз россияне осуществили обстрел в несколько волн с короткими интервалами между атаками.

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В четверг, 19 мая, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами Shahed. Все воздушные цели были сбиты силами ПВО, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник отметил, что это уже десятая атака ВС РФ на украинскую столицу за май. При этом с момента предыдущего обстрела прошло меньше суток.

"Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице боражирующие боеприпасы Shahed", — заявил Попко.

Глава КГВА отметил, что россияне осуществили обстрел в несколько волн с короткими интервалами между атаками. По его словам, это сделано для того, чтобы истощить ПВО и оказать на украинцев психологическое воздействие.

Сергей Попко также сообщил, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, сбиты средствами ПВО.

"Удары по Киеву не допущены! Спасибо защитникам неба за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", — заключил чиновник.

ВС РФ обстреляли Киев

Напомним, что 18 мая российские оккупанты атаковали столицу из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия. По словам главы КГВА, для обстрела были предположительно использованы крылатые ракеты типа Х-101/555.

Позже в пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уточнили, что всего в ночь с 17 на 18 мая россияне выпустили по городам Украины 30 крылатых ракет, а также ударные и разведывательные дроны. Практически все воздушные цели удалось сбить силам противовоздушной обороны.

По мнению британского военного аналитика Шона Белла, участившиеся ракетные атаки ВС РФ по Украине направлены на то, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению, помешать подготовке к контрнаступлению и ослабить украинскую систему ПВО.