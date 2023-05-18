Выпустили 30 крылатых ракет: в ВСУ рассказали подробности массированного обстрела Украины

Силы ПВО уничтожили 29 из 30 выпущенных ракет в направлении украинских городов. В ходе массированной атаки оккупанты применяли "Калибры", "Искандеры" и Х-101/Х-555.

Related video

В ночь с 17 на 18 мая россияне совершили массированный обстрел, выпустив по городам Украины 30 крылатых ракет, а также ударные и разведывательные дроны. Практически все воздушные цели удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Так, из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. Кроме того, 6 крылатых ракет типа "Калибр" запустили с кораблей Черноморского флота РФ. Еще две крылатые ракеты "Искандер-К" выпустили из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Расчеты ПВО Воздушных сил ВСУ сбили большую часть воздушных целей — уничтожили 29 крылатых ракет. Кроме того, украинские защитники ликвидировали два ударных дрона иранского производства Shahed-136/131 и еще два разведывательных беспилотника.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 18 мая

Как ранее сообщал Фокус, вечером 17 мая в Одессе раздалась серия мощных взрывов сразу после объявления воздушной тревоги.

18 мая стало известно, что российская ракета попала в промышленный объект. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

18 мая российские оккупанты также атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160. По данным начальника КГВА Сергея Попко, все вражеские воздушные цели были сбиты ПВО.