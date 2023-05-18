Випустили 30 крилатих ракет: у ЗСУ розповіли подробиці масованого обстрілу України

Сили ППО знищили 29 із 30 випущених ракет у напрямку українських міст. У ході масованої атаки окупанти застосовували "Калібри", "Іскандери" та Х-101/Х-555.

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У ніч із 17 на 18 травня росіяни здійснили масований обстріл, випустивши по містах України 30 крилатих ракет, а також ударні та розвідувальні дрони. Практично всі повітряні цілі вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це у четвер, 18 травня, повідомили у пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Так, із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Окрім того, 6 крилатих ракет типу "Калібр" запустили з кораблів Чорноморського флоту РФ. Ще дві крилаті ракети "Іскандер-К" випустили із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Розрахунки ППО Повітряних сил ЗСУ збили більшу частину повітряних цілей – знищили 29 крилатих ракет. Крім того, українські захисники ліквідували два ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131 і ще два розвідувальні безпілотники.

Ракетний обстріл України в ніч проти 18 травня

Як раніше повідомляв Фокус, увечері 17 травня в Одесі пролунала серія потужних вибухів відразу після оголошення повітряної тривоги.

18 травня стало відомо, що російська ракета потрапила у промисловий об'єкт. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

18 травня російські окупанти також атакували Київ крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160. За даними начальника КМВА Сергія Попка, всі ворожі повітряні цілі було збито ППО.