Обстріл Одеси: російська ракета поцілила в промисловий об'єкт, є жертви (фото)

За словами представника Одеської ОВА Сергія Братчука, більшість ракет противника українська ППО змогла перехопити над морем, однак у місті все ще зберігається загроза обстрілу "Калібрами".

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Увечері 17 травня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

У публікації йдеться про те, що пізно ввечері російські окупанти використали ракети різного типу для завдання ударів по кількох напрямках. Також повідомляється про влучання ворожої ракети в промислову будівлю, одного загиблого та двох постраждалих в Одесі.

"Більшість знищено протиповітряною обороною, але, на жаль, є поцілення в промислову інфраструктуру", — заявили в ОК "Південь", опублікувавши фото з місця прильоту.

Наслідки російського обстрілу Одеси

Інформацію про жертв російського обстрілу в Одесі підтвердив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Крім того, чиновник уточнив, що в ніч на 18 травня пуски крилатих ракет по Одесі здійснював надводний корабель. За його словами, російське судно одразу повернулося до пункту базування, проте загроза ракетної атаки зберігається.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні підводний човен-ракетоносій. Можливий залп — 4 "Калібри", — констатував Братчук.

Нагадаємо, що 18 травня російські окупанти також атакували Київ крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160. За даними начальника КМВА Сергія Попка, всі ворожі повітряні цілі було збито ППО.

Раніше, 17 травня, ми повідомляли, що Збройні сили РФ здійснили масований обстріл Одеси. Загалом у місті й області пролунало понад 10 вибухів. Попри офіційні заклики не публікувати фото й відео з місць влучень, а також роботи ППО, низка одеситів усе ж таки опублікувала відео в соцмережах.