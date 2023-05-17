Обстріл Одеси: у місті пролунала серія потужних вибухів

За дві хвилини після оголошення повітряної тривоги в місті пролунали вибухи. Загалом у місті й області пролунало понад 10 вибухів.

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Збройні сили Росії здійснили масований обстріл Одеси. У місті пролунала серія вибухів. Про це в четвер, 17 травня, повідомляє кореспондент Фокусу.

О 21:30 було оголошено повітряну тривогу, а через дві хвилини одесити й жителі передмістя чули відразу кілька потужних вибухів. Загалом у місті й області пролунало понад 10 вибухів.

Офіційної інформації про руйнування та жертв на момент публікації матеріалу не надходило.

Зазначимо, що попри офіційні заклики не публікувати фото й відео з місць влучень, а також роботи ППО, деякі одесити все ж таки опублікували відео в соціальних мережах. Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, протиправні дії громадян зафіксували правоохоронні органи.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що кількість жертв обстрілу селища Зеленівка на Херсонщині зросла. Від отриманих травм померли двоє чоловіків. Вони були поблизу магазину, коли ЗС РФ почали обстрілювати населений пункт.

Раніше, вранці 17 травня, російські окупанти завдали удару по лікарні в місті Берислав. Поцілили в реанімаційне та центральне відділення. Внаслідок обстрілу постраждала будівля лікарні — вибито вікна, є руйнування стін. Пацієнти й працівники лікарні не постраждали.