Обстрел Одессы: российская ракета попала в промышленный объект, есть жертвы (фото)

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, большинство ракет противника украинская ПВО смогла перехватить над морем, однако в городе все еще сохраняется угроза обстрела "Калибрами".

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Вечером 17 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В публикации говорится, что поздним вечером российские оккупанты использовали ракеты разного типа для нанесения ударов по нескольким направлениям. Также сообщается о попадании вражеской ракеты в промышленное здание, одном погибшем и двух пострадавших в Одессе.

"Большинство уничтожено противовоздушной обороной, но, к сожалению, есть попадание в промышленную инфраструктуру", — заявили в ОК "ЮГ", опубликовав фото с места прилета.

Последствия российского обстрела Одессы

Информацию о жертвах российского обстрела в Одессе также подтвердил председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Кроме того, чиновник уточнил, что в ночь на 18 мая пуски крылатых ракет по Одессе осуществлял надводный корабль. По его словам, российское судно сразу вернулось к пункту базирования, однако угроза ракетной атаки сохраняется.

"В Черном море на боевом дежурстве подводная лодка – ракетоноситель. Возможен залп – 4 "Калибра", — констатировал Братчук.

Напомним, что 18 мая российские оккупанты также атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160. По данным начальника КГВА Сергея Попко, все вражеские воздушные цели были сбиты ПВО.

Ранее, 17 мая, мы сообщали, что Вооруженные силы РФ совершили массированный обстрел Одессы. Всего в городе и области прозвучало более 10 взрывов. Несмотря на официальные призывы не публиковать фото и видео с мест попаданий, а также работы ПВО, ряд одесситов все же опубликовали видео в соцсетях.