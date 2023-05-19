Нічна атака на Крим: один зі збитих БПЛА впав на залізницю під Джанкоєм

Невідомий безпілотник, як зазначають ЗМІ, обірвав контактні дроти залізниці під час падіння, що призвело до зупинки руху. Окупанти, зі свого боку, заявили, що успішно збили чотири БПЛА.

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У тимчасово окупованому Криму на залізничні колії впав невідомий безпілотник. Про це 19 травня повідомили у телеграм-каналі Baza.

У пості йдеться, що БПЛА вночі на 19 травня впав поблизу станції Солоне Озеро у Джанкойському районі, обірвавши контактні дроти.

"Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити", — зазначили автори контенту.

За даними медіа, на місці інциденту виявили "безліч уламків" та працюють вибухотехніки.

Російська ППО за ніч нібито збила чотири безпілотники

Атаку безпілотників підтвердив представник окупаційної влади Сергій Аксьонов.

"Вночі в Північному Криму силами ППО збито чотири БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає", — написав він.

Нагадаємо, 18 травня у Севастополі пролунали вибухи. У місцевому телеграм-каналі поскаржилися на 14 гучних звуків невідомого походження. Представник окупаційної влади пояснив це тренуваннями ворожого флоту.

Також 18 травня пролунав вибух поблизу Бахчисарая. З’ясувалось, що підірвали залізничне полотно. За даними медіа, внаслідок інциденту зійшли з колій вісім вагонів, п’ять з яких — перекинулися.

Вночі на 19 травня ЗС РФ атакували українські міста. Представники місцевої влади повідомили про руйнування на промисловому підприємстві у Кривому Розі та невдалу атаку дронами-камікадзе об’єкта критичної інфраструктури у Львові.