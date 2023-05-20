В окупованому Криму внаслідок вибуху пошкоджено військовий гелікоптер Мі-8, — ЗМІ

За даними журналістів, інцидент мав місце на аеродромі "Кача" у Севастополі.

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У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух — пошкоджено військовий гелікоптер Мі-8 на військовому аеродромі "Кача", що на північній околиці міста Севастополь. Про це у суботу, 20 травня, повідомляє інформаційне агентство "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у військовій розвідці.

Співрозмовник видання розповів, що на захопленому росіянами аеродромі базується 318-й окремий змішаний авіаційний полк Чорноморського флоту РФ.

"У тимчасово окупованому Криму чергова "бавовна". Внаслідок вибуху близько першої ночі вражений і виведений з ладу військовий вертоліт Мі-8 зі складу 318 полку", — заявило анонімне джерело "РБК".

Зазначимо, що окупаційна адміністрація півострова та російські ЗМІ поки не коментували те, що сталося. Про причини вибуху також не повідомляється.

Після інциденту окупанти посилили фільтраційні заходи до прилеглих населених пунктів. Окрім того, місцеві правоохоронці порушили кримінальну справу.

Ситуація в окупованому Криму

18 травня у Сімферопольському районі пролунав вибух. Як з'ясувалося, було підірвано залізницю. В українській військовій розвідці заявили, що рейки "втомилися" від того, що ними перевозять зброю для вбивства мирних українців.

Наступного дня, 19 травня, у британській розвідці припустили, що підрив залізниці може перервати ланцюжок постачання озброєння, зокрема ракет "Калібр".

Також 19 травня повідомлялося, що безпілотник упав поблизу станції Солоне Озеро в Джанкойському районі, обірвавши контактні дроти. За даними росЗМІ на місці аварії виявили безліч уламків.

Нагадаємо, 20 травня очільниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що в окупованому Криму російські військовослужбовці вже обмірковують шляхи відступу з півострова. Основний шлях виїзду — це незаконно збудований Керченський міст, але він, за її словами, "боїться шторму".