"Люди не должны страдать": в Минреинтеграции признали проблему с задержками выплат для ВПЛ

По словам министра Ирины Верещук, разногласия, возникшие между ведомствами, не должны стать причиной страданий людей. В Минреинтеграции пообещали выплачивать переселенческие с 3 по 22 число каждого месяца.

Вынужденным переселанцам задерживают выплаты. В Минреинтеграции признали проблему и пообещали начать исправлять ситуацию. Об этом в понедельник, 22 мая заявила вицепремьер-министр Ирина Верещук во время заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ, сообщает "Судебно-юридическая газета".

По словам Верещук, для многих украинцев из числа ВПЛ ежемесячные выплаты являются единственным источником дохода, поэтому задержки с выплатами накапливают социальное напряжение в стране.

Она подчеркнула, что переселенцы не должны страдать из-за того, что сейчас происходят разногласия между ведомствами.

"Задолженность по выплатам ВПЛ должна быть безотлагательно погашена. Переселенцы не должны страдать из-за разногласий между отдельными ответственными ведомствами. Задержка выплат создает социальное напряжение. Люди должны получать выплаты пособия на проживание в четкие сроки", — заявила глава ведомства.

Также в Минреинтеграции пообещали начать исправлять ситуацию и выплачивать переселенческие с 3 по 22 число каждого месяца.

Напомним, в конце марта стало известно, что украинское правительство не отказалось от социальных выплат гражданам страны, а задержки с начислением выплат объяснили проблемами технического характера.

Ранее Фокус писал, что социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года, будут автоматически продлены на 2023 год.