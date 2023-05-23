Несмотря на войну: в Одесской ОВА планируют открыть пляжи в июне (видео)

В общении с журналистами заместитель главы ОВА Роман Григоришин заявил, что украинцам нужно дать шанс отдохнуть от работы и повседневной рутины. И добавил, что чиновники понимают риски, поэтому над соответствующими документами будут работать вместе с военными.

В Одессе, несмотря на ракетные обстрелы ВС РФ, будут открывать пляжи. Купальный сезон власти планируют открывать в июне сообщил заместитель главы Одесской военной администрации Роман Григоришин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 23 мая.

В телеэфире "7 канал Одесса" чиновник сказал, что пляжный сезон в Одессе не будут отменять из-за боевых действий в Украине. А для того, чтобы горожане и гости города были в безопасности, чиновники администрации мэра вместе с военными уже разрабатывают соответствующие указы. Документы будут включать в себя и карту, на которой должны быть отмечены безопасные локации для отдыха. Также в них будут прописаны требование для владельцев пляжей.

Кроме того, к работе над документом привлекли районные военные администрации.

По словам Григоришина, соответсвующий документ будет разработан уже на этой неделе.

Заместитель мэра города подчеркнул, что осознает всю непростую ситуацию в стране и небезопасность морской акватории в Украине. Однако чиновник уверен в том, что украинцам нужно дать шанс отдохнуть от работы.

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Напомним, что 19 апреля 2023 года спикер Одесской ОВА заявил о том, что летом в Одессе будут закрыты все пляжи. По его словам, для обеспечения безопасности местного населения, игнорировавшего в прошлом году запрет местной власти на купание в акватории Черного моря, в Одессе могут закрыть все пляжи для отдыха и морские побережья.

Заметим, что в июле 2022 года на одном из пляжей Одесской области в свой день рождения подорвался на мине молодой человек. Он нарушил запрет и решил искупать в море. Взрывом ему оторвало голову.