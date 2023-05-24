В Киевской области ужесточат проверки на блокпостах: кого это коснется

Усиленные фильтрационные мероприятия будут осуществляться в течение 24 и 25 мая. Граждан попросили иметь при себе удостоверения личности и документы на транспортные средства.

В течение двух дней в Броварском районе Киевской области на блокпостах будут проводить усиленные проверки. Об этом сообщает районная военная администрация.

"24 и 25 мая 2023 г. на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов", – пишет пресс-служба.

В связи с этим в РВА попросили отнестись к ужесточению проверок с пониманием и сохранять спокойствие. Также местные власти напомнили о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы на транспортные средства.

Напомним, 8 апреля Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало актуальную информацию о том, как правильно проходить процедуру контроля на блокпостах.

21 апреля в Киеве пьяный водитель легкового автомобиля сбил военного из Национальной гвардии на блокпосту и скрылся с места ДТП. К блокпосту мужчина подъехал за пять минут до начала комендантского часа в столице.