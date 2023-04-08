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Украина Российско-украинская война

Правила прохождения блокпостов: инструкция от Министерства реинтеграции

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Фото: УНИАН | При прохождении блокпоста могут проверить документы всех, кто находится в автомобиле, личные вещи, само транспортное средство, багаж и груз

Минреинтеграции собрало всю актуальную информацию в одном сообщении.

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В Киеве и в Киевской области уже почти не осталось блокпостов, в других областях они все еще есть. Особенно в тех, которые граничат с теми территориями, где ведутся боевые действия. В связи с этим Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало актуальную информацию о том, как правильно проходить процедуру контроля на блокпостах.

Для того, чтобы процедура проверки прошла быстро и не доставила неудобств ни одной из сторон, следует соблюдать несколько несложных правил, отмечают в министерстве.

Некоторые правила известны еще с начала войны с Россией, некоторые добавились позже.

Правила прохождения блокпостов

  • приближаясь к обустроенному блокпосту, сбавьте скорость и подготовьте свои документы;
  • снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом;
  • остановитесь у знака или надписи "СТОП". Выключите фары и включите "аварийку";
  • подождите, пока вам подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейскому или работнику теробороны, который подозвал вас;
  • не выходите из машины, если вас не просили. Общайтесь с проверяющим вас служащим, опустив боковое стекло;
  • по требованию уполномоченного лица разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;
  • отъезжайте от блокпоста только после разрешения проверяющего. Делайте это медленно, ведь резкое повышение скорости может вызвать подозрение.

Также в Минреинтеграции отмечают, что при прохождении блокпоста могут проверить документы всех, кто находится в автомобиле, личные вещи, само транспортное средство, багаж и груз.

Проверку могут проводить уполномоченные лица — представители:

  • Национальной полиции Украины,
  • Службы безопасности Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Вооруженных сил Украины;
  • Государственной пограничной службы Украины;
  • Государственной миграционной службы Украины;
  • Государственной таможенной службы Украины.

Напомним, ранее в Министерстве реинтеграции потребовали от РФ предоставить списки всех депортированных из Украины детей. Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к российским чиновникам, ответственным за депортацию.