Правила проходження блокпостів: інструкція від Міністерства реінтеграції

Мінреінтеграція зібрала всю актуальну інформацію в одному повідомленні.

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У Києві та Київській області вже майже не залишилося блокпостів, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих, що межують із тими територіями, де ведуться бойові дії. У зв'язку з цим, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало актуальну інформацію про те, як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах.

Для того, щоб процедура перевірки пройшла швидко і не завдала незручностей жодній із сторін, слід дотримуватися кількох нескладних правил, зазначають у міністерстві.

Деякі правила відомі ще з початку війни з Росією, деякі додалися пізніше.

Правила проходження блокпостів

наближаючись до облаштованого блокпоста, зменште швидкість і підготуйте свої документи;

зніміть відеореєстратор та приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом;

зупиніться біля знака або напису "СТОП". Вимкніть фари та увімкніть "аварійку";

зачекайте, доки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під'їжджайте до військових, поліцейських або працівників тероборони, який покликав вас;

не виходьте з машини, якщо вас не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, що перевіряє вас, опустивши бічне скло;

на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;

від'їжджайте від блокпоста лише після дозволу перевіряльника. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може спричинити підозру.

Також у Мінреінтеграції зазначають, що під час проходження блокпоста можуть перевірити документи всіх, хто перебуває в автомобілі, особисті речі, сам транспортний засіб, багаж та вантаж.

Перевірку можуть проводити уповноважені особи — представники:

Національної поліції України,

Служби безпеки України;

Національної гвардії України;

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві реінтеграції вимагали від РФ надати списки всіх депортованих з України дітей. Віцепрем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук привселюдно звернулася до російських чиновників, відповідальних за депортацію.