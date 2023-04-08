Правила проходження блокпостів: інструкція від Міністерства реінтеграції
Мінреінтеграція зібрала всю актуальну інформацію в одному повідомленні.
У Києві та Київській області вже майже не залишилося блокпостів, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих, що межують із тими територіями, де ведуться бойові дії. У зв'язку з цим, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало актуальну інформацію про те, як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах.
Для того, щоб процедура перевірки пройшла швидко і не завдала незручностей жодній із сторін, слід дотримуватися кількох нескладних правил, зазначають у міністерстві.
Деякі правила відомі ще з початку війни з Росією, деякі додалися пізніше.
Правила проходження блокпостів
- наближаючись до облаштованого блокпоста, зменште швидкість і підготуйте свої документи;
- зніміть відеореєстратор та приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом;
- зупиніться біля знака або напису "СТОП". Вимкніть фари та увімкніть "аварійку";
- зачекайте, доки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під'їжджайте до військових, поліцейських або працівників тероборони, який покликав вас;
- не виходьте з машини, якщо вас не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, що перевіряє вас, опустивши бічне скло;
- на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
- від'їжджайте від блокпоста лише після дозволу перевіряльника. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може спричинити підозру.
Також у Мінреінтеграції зазначають, що під час проходження блокпоста можуть перевірити документи всіх, хто перебуває в автомобілі, особисті речі, сам транспортний засіб, багаж та вантаж.
Перевірку можуть проводити уповноважені особи — представники:
- Національної поліції України,
- Служби безпеки України;
- Національної гвардії України;
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної міграційної служби України;
- Державної митної служби України.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві реінтеграції вимагали від РФ надати списки всіх депортованих з України дітей. Віцепрем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук привселюдно звернулася до російських чиновників, відповідальних за депортацію.