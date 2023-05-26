Жаловался на серце и побои: СМИ показали первые секунды после ДТП с судьей (видео)

Алексею Тандыру, который жаловался на состояние здоровья, дали попить воды. После этого судья начал обвинять собравшихся на месте ДТП людей в избиении.

В сети появились видеокадры, на которых запечатлены первые минуты после того, как судья Алексей Тандыр за рулем автомобиля совершил смертельное ДТП. Видео опубликовали журналисты ТСН, которые получили его из своих источников.

На нем Алексей Тандыр в белой рубашке сидит на асфальте. Он закашливается и мужчина, который стоит рядом, протягивает судье бутылку воды. Тот делает несколько глотков и отдает бутылку обратно. Затем снова кашляет и смотрит на наручные часы.

"Что там с часами? Все в порядке? Сердце больше не болит?" — спрашивает мужчина, который не попал в кадр, судью.

Сам судья поднимает голову и спрашивает у мужчины, не он ли ударил его по лицу.

"Я вас не трогал. Кому вы надо", — отвечает ему мужчина за кадром.

Судья продолжает жаловаться на избиение, а его собеседник отвечает "такое ч*о никому не нужно". После этой фразы другие люди, которые находятся на месте инцидента, начинают успокаивать говорящего мужчину, чтобы не допустить его конфликта с подозреваемым.

Заметим, что СМИ выяснили личность военного, который погиб в ДТП с участием судьи в ночь на 26 мая. У погибшего в аварии служащего Нацгвардии Вадима Бондаренко остались трое детей. Его отец и брат защищают Украину на передовой.

Напомним, 26 мая в Киеве судья сбил насмерть военного Нацгвардии. По предварительной информации, водитель Lexus не справился с управлением и совершил наезд на бойца Национальной гвардии.