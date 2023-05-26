"Вообще не человек": Фарион назвала "биомусором" граждан, не знающих украинского (видео)

Экс-депутат и языковед считает, что все украинцы, не общающееся на государственном языке, — предатели, для которых нет оправданий.

Бывший народный депутат Ирина Фарион назвала украинцев, которые не говорят на государственном языке, "биологическим мусором". Такое заявление она озвучила в эфире Radio UA Chicago в пятницу, 26 мая.

Сначала Фарион вспомнила крылатое выражение, которое звучит так: "Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек". После этого она начала размышлять о том, как называть людей, которые в Украине не говорят на государственном языке.

"Если ты не знаешь свой язык, — то ты вообще не человек. Это мусор. Просто биологический мусор", — сказала Фарион.

По ее словам, людям, которые не знают украинского языка, не может быть оправданий, так как они — изменники.

В пример Фарион поставила украинцев, которые в 20-м веке эмигрировали в Канаду, но, несмотря на это, учили своих детей общаться на украинском языке.

Заметим, что ведущий программы во время монолога Фарион не возражал ей, а только кивал головой.

Напомним, в начале января 2023 года Ирина Фарион заявила, что ее 3-летний внук бьет русскоязычных детей. Экс-нардеп считает, что дети вынужденных переселенцев во Львове обязаны разговаривать исключительно на государственном языке. А если родителям это не нравится, то они могут садиться "на танк с буквой Z" и уезжать, утверждает Фарион.

Ранее экс-нардеп от партии "Свобода" и языковед Ирина Фарион призвала украинских военнослужащих не говорить на языке страны-агрессора, так как, по ее мнению, русский язык является "основной мотивацией Путина развязать войну с Украиной". После этого боец ВСУ с позывным "сержант Махно" обратился к экс-нардепу, а также всем, кто критикует русскоязычных жителей Украины, и попросил их "меньше болтать и обижать" тех, кто защищает Украину с оружием в руках.