Открывают летний сезон: в одесском ночном клубе "Ибица" прошел большой концерт (видео)

Сообщается, что певец Монатик выступает с благотворительным концертом. Средства, по словам организаторов, будут направлены на протезирование военных.

В одесском ночном клубе Ibiza Beach Club 26 мая в 19:00 начался концерт в честь открытия летнего сезона. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На видео, которые местные распространяют в социальных сетях можно увидеть большое количество людей, танцующих под музыку украинского исполнителя Монатика.

Организаторы заявили, что концерт благотворительный

Отметим, что ранее издание "Думская", а также сам ночной клуб "Ибица" анонсировали выступление Монатика. Певец выступает на сцене с концертом под названием "ART Оборона".

"Прибыль от мероприятия будет направлена медицинскому учреждению Одессы на протезирование и адресную помощь раненым военным", — сказано в сообщении.

Монатик заявил, что прибыл в Одессу

Отметим, что сам певец у себя в Instagram в разделе Stories заявил, что он приехал в Одессу.

"Одесса! Какая же ты сильно красивая! Обожаю! Всем безграничное спасибо!" — написал Монатик.

Монатик прибыл в Одессу Фото: Instagram monatik_official

Напомним, что 16 мая украинская певица Настя Каменских решила разыграть среди своих подписчиков автомобиль и iPhone, пообещав отправить 100 тысяч гривен на сбор для ВСУ. Однако некоторые пользователи сети сочли инициативу артистки неуместной.

Также сообщалось, что в апреле группа "Антитела" анонсировали концерт в Ялте в 2024 году. По словам музыкантов, выступление планируют провести на стадионе "Авангард". Причем билеты уже можно купить по предпродаже.