"В украинском Крыму": "Антитела" анонсировали концерт в Ялте в 2024 году (фото)

По словам музыкантов, выступление планируют провести на стадионе "Авангард". Причем билеты уже можно купить по предпродаже.

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Украинская группа "Антитела" анонсировала концерт в крымском городе Ялте в августе 2024 года. Об этом говорится на официальной Facebook-странице музыкантов.

"Антитела" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард". С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины", — говорится в сообщении.

Музыканты уверены, что летом следующего года украинцы смогут собраться в освобожденном от российских оккупантов Крыму.

"Мы сыграем наши лучшие песни, которые украинцы любят и знают и вместе будем праздновать украинскую Победу!" — резюмировали музыканты.

Билеты на концерт группы "Антитела" в Ялте уже доступны в предпродаже Фото: скриншот

При этом билеты на концерт уже можно купить по предпродаже. Независимо от места билет стоит 900 грн.

Важно

"Антитела" спели про Бахмут перед 20 миллионами итальянских зрителей: "Украина сражается"

Напомним, 25 апреля стало известно, что украинская группа "Антитела" попала в ДТП во время концертного тура в Париже. Умикроавтобуса, в котором находились музыканты, отпало одно из колес. Пока неизвестно, кто виноват в инциденте.

Ранее, 10 февраля, Фокус писал, что "Антитела" представили новый клип на песню "Фортеця Бахмут". Видео на композицию музыканты сняли на передовой.