"В українському Криму": "Антитіла" анонсували концерт у Ялті у 2024 році (фото)

За словами музикантів, виступ планують провести на стадіоні "Авангард". Причому квитки вже можна купити за передпродажем.

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Український гурт "Антитіла" анонсував концерт у кримському місті Ялті в серпні 2024 року. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці музикантів.

"Антитіла" оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард". З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю та перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України", — йдеться у повідомленні.

Музиканти впевнені, що влітку наступного року українці зможуть зібратися у звільненому від російських окупантів Криму.

"Ми зіграємо наші найкращі пісні, які українці люблять і знають і разом святкуватимемо українську Перемогу!" — резюмували музиканти.

Квитки на концерт гурту "Антитіла" в Ялті вже доступні у передпродажі Фото: скріншот

При цьому квитки на концерт вже можна купити за передпродажем. Незалежно від місця квиток коштує 900 грн.

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"Антитіла" заспівали про Бахмут перед 20 мільйонами італійських глядачів: "Україна бореться"

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що український гурт "Антитіла" потрапив у ДТП під час концертного туру в Парижі. У мікроавтобуса, в якому знаходилися музиканти, відпало одне з коліс. Поки що невідомо, хто винен в інциденті.

Раніше, 10 лютого, Фокус писав, що "Антитіла" презентували новий кліп на пісню "Фортеця Бахмут". Відео на композицію музиканти зняли на передовій.