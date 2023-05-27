3,5 балла по шкале Рихтера: в Полтавской области зафиксировали землетрясение

Сообщается, что землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Вечером 26 мая в полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

Сообщается, что эпицентр землетрясение расположился в Решитиловском районе Полтавской области, примерно в 20 километрах от Полтавы, на глубине в 7 километров. Толчки зафиксировали в 21:38.

В Полтавской области зафиксировали землетрясение Фото: Скриншот

"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — сказано в сообщении.

В Центре также сообщили, что подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше. К примеру, 14 января 2023 произошло землетрясение с магнитудой 2,7 балла, а 3 октября 2022 было зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера.

Напомним, что 17 мая в Полтавской области запустили круглосуточный стрим из гнезда аистов. На стриме можно увидеть, как аист-отец Грицько растит пятерых птенцов. Собранный видеоматериал будет использован студентами и учеными из КНУ им. Шевченко для изучения поведения птиц.

Кроме того, 26 мая фотоловушка зафиксировала смелое животное в Чернобыле. Олень благородный, редко появляющийся в объективе зоозащитников, оказался в фотоловушке в Чернобыльском заповеднике.