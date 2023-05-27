Пропажа ребенка на Харьковщине: как нашли двухлетнюю девочку в лесу (фото, видео)

Для участия в поисках маленькой Виолетты из зоны боевых действий в Украине приехал отец ребенка.

Двухлетняя Виолетта из села Скрипаи Харьковской области, которую искали несколько суток, пряталась в высокой траве. О том, как удалось найти ребенка и что с девочкой случилось дальше рассказала пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Полицейские рассказали, что к поискам ребенка привлекли около тысячи человек.

Они обыскали старые колодцы и нежилые дома. А водолазы проверили все водоемы в селе и близ него. В поисках принимал участие и отец маленькой Виолетты, который приехал из зоны боевых действий в Украине.

На поиски пропавшей девочки приехал даже ее отец из зоны боевых действия Фото: Национальная полиция

Через три дня девочку удалось найти. Полицейский Роман Иващенко, который и нашел ребенка, рассказал о том, как это произошло.

По словам силовика, сначала он услышал стон ребенка. Однако самой девочки нигде видно не было. Полицейский начал прочесывать местность и увидел возле корней дерева свернувшуюся в клубок Виолетту.

"Таких эмоций никто из нас еще не получил. Когда мы увидели ее живой — это были мурашки по телу и слезы. Она сидела под деревом. Она застонала и ее услышали", — сказал Иващенко.

Медики заверили, что серьезных повреждений ребенок не получил Фото: Национальная полиция

На теле двухлетней Виолетты были царапины от ветвей деревья и следы комариных укусов. Медики, которые осмотрели ребенка, сказали, что видимых травм и повреждений у девочки нет.

Напомним, в Харьковской области двухлетняя девочка пробыла три ночи в лесу, пока ее не отыскали поисковики. Двухлетняя Виолетта без присмотра взрослых вышла со двора и зашла слишком далеко от дома. К поискам ребенка подключили более тысячи человек, среди которых были и полицейские, и военные.

В марте 2022 года СМИ писали о том, что во время эвакуации с Вышгородского района Киевской области пропал мальчик. Мирным жителям пришлось эвакуироваться через реку Днепр, так как в Вышгородском районе все дороги были заблокированы войсками врага. Позже выяснилось, что и мальчик, и его бабушка погибли после того, как лодка и перевернулась.