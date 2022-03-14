Под Киевом пропал ребенок: эвакуационная лодка перевернулась, а мальчик был в спасательном жилете

Мирным жителям пришлось эвакуироваться через реку Днепр, так как в Вышгородском районе все дороги были заблокированы войсками врага. Бабушка ребенка утонула, а на Саше был спасательный жилет.

10 марта в Вышгородском районе Киевской области во время эвакуации пропал ребенок. Мальчик, его бабушка и еще 6 человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке, рассказала мама пропавшего ребенка Анна Яхно.

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Лодку обнаружили перевернутой, а маленький Саша был единственный в спасательном жилете. По словам матери, тело утонувшей бабушки мальчика обнаружили 11 марта, но его не удалось забрать. Близкие обратились к местным жителям с просьбой провести захоронение.

Также как сообщил в своем Instagram известный украинский певец и друг семьи Александр Пономарев, 10 марта в Вышгородском районе все дороги были заблокированы российскими войсками. Именно по этой причине было принято решение эвакуировать некоторых детей и женщин на лодках. Одна лодка доплыла до села Ровжи, а лодка с маленьким Сашей — перевернулась. Саша был единственным в лодке, на ком был спасательный жилет.

Саша был одет так же, как на фото ниже. Если вы что-то узнали о ребенке или нашли его — просьба предоставить информацию родителям (063) 703 47 77 или на линию 102.

В Украине создали Telegram-канал "Пошук зниклих", в котором публикуют информацию о найденных или потерявшихся во время российского вторжения людях. Авторы канала просят тщательно проверять информацию, так как опасаются появления фейков. Также Офис омбудсмена сообщил о создании Telegram-канала, в котором можно узнать оперативную информацию о найденных и потерявшихся детях. С помощью поисковой базы канала можно также найти взрослых людей, связь с которыми была потеряна.

Напомним, в первые дни войны МВД Украины запустило сайт, с помощью которого родственники погибших или пленных россиян могут найти своих родных. На сайте "РФ 200 Ищи своих" Министерство внутренних дел публикует фото, видео и документы пленных и убитых российских солдат в Украине.