Під Києвом зникла дитина: евакуаційний човен перекинувся, а хлопчик був у рятувальному жилеті

Мирним жителям довелося евакуюватися через річку Дніпро, оскільки у Вишгородському районі всі дороги заблокували війська ворога. Бабуся дитини потонула, а на Саші був рятувальний жилет.

10 березня у Вишгородському районі Київської області під час евакуації зникла дитина. Хлопчик, його бабуся і ще 6 людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні, розповіла мама зниклої дитини Анна Яхно.

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Човен помітили перевернутим, а маленький Сашко був єдиний у рятувальному жилеті. За словами матері, тіло потонулої бабусі хлопчика знайшли 11 березня, але його не вдалося забрати. Близькі звернулися до місцевих жителів із проханням провести поховання.

Також як повідомив у своєму Instagram відомий український співак і друг сім'ї Олександр Пономарьов, 10 березня у Вишгородському районі усі дороги були заблоковані російськими військами. Саме з цієї причини було ухвалено рішення евакуювати деяких дітей і жінок на човнах. Один човен доплив до села Ровжі, а човен із маленьким Сашком — перекинувся. Сашко був єдиним у човні, на кому був рятувальний жилет.

Сашко був одягнений так само, як на фото нижче. Якщо ви щось дізналися про дитину або знайшли її — прохання надати інформацію батькам (063) 703 47 77 або на лінію 102.

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", в якому публікують інформацію про знайдених людей, які зникли під час російського вторгнення. Автори каналу просять ретельно перевіряти інформацію, оскільки побоюються появи фейків. Також Офіс омбудсмена повідомив про створення Telegram-каналу, в якому можна дізнатися оперативну інформацію про знайдених дітей. За допомогою пошукової бази каналу можна знайти дорослих людей, зв'язок з якими було втрачено.

Нагадаємо, у перші дні війни МВС України запустило сайт, за допомогою якого родичі загиблих чи полонених росіян можуть знайти своїх рідних. На сайті "РФ 200 Шукай своїх" Міністерство внутрішніх справ публікує фото, відео та документи полонених і вбитих російських солдат в Україні.