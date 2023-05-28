"Украинцев не запугать": как знаменитости отреагировали на ночной обстрел столицы (фото)

Шоумен Григорий Решетник провел ночь в убежище, певица Анастасия Приходько поблагодарила ПВО, а Светлана Тарабарова закрывала собой ребенка. Фокус публикует реакции украинских знаменитостей на ночной обстрел столицы.

В ночь на 28 мая российские оккупанты вновь нанесли массированный удар по Украине дронами. По столице Украины Киеву было выпущено наибольшее количество иранских дронов — более 40 беспилотников. Фокус собрал реакции украинских знаменитостей о том, как они пережили тяжелую ночь.

Григорий Решетник

Ведущий поделился, что эту ночь он провел с женой и тремя сыновьями в убежище. Шоумен отметил, что массированным обстрелом украинцев не сломить, ведь за более чем год полномасштабной войны они поняли, кто такая на самом деле Россия.

"Сначала думали не спускаться — перенесли спящих детей в коридор, а потом решили, что лучше пойти в убежище — так спокойнее для нас и тише для мальчиков… Берегите себя, близких и родных. И соблюдайте правила безопасности. Украинцев не запугать и не сломить, мы уже столько всего прошли и выдержали, что точно знаем — мы победим", — написал Решетник.

Анастасия Приходько

Исполнительница поделилась, что ночь на 28 мая была тяжелой. Однако, к счастью, силы ПВО сбили вражеские воздушные цели.

"Отбой! Слава ПВО! Эта ночь была очень тяжелой", — отметила певица.

Светлана Тарабарова

Певица рассказала, что ночью необычайно перепугалась. Тарабарова закрывала собой ребенка, ведь взрывы были очень мощными. Однако после таких циничных обстрелов артистке хочется еще более настойчиво помогать ВСУ, чтобы выгнать российских оккупантов с украинских земель.

"Когда благодаришь судьбу, Бога и ВСУ, что проснулись все целыми. Сегодня было очень сложно. Как передать состояние, когда ты от страха закрываешь ребенка своим телом. Никак. Злость уже не просыпается даже, она не засыпает. Будем работать еще больше. Держитесь", — написала певица.

Мила Сивацкая

Актриса во время воздушной тревоги находилась в убежище. По словам артистки, именно так российские оккупанты поздравили жителей Киева с Днем города.

"Это, наверное, нас с праздником города поздравляют", — возмутилась Мила.

Анна Кошмал

Актриса не спала всю ночь, ведь в Киеве раздавались мощные взрывы. Утром Анна поблагодарила украинских защитников, которые мужественно защищают Украину от российских ударов.

"Силы обороны, спасибо за защиту каждый день и каждую ночь", — написала Анна.

Андре Тан

Дизайнер в своем фотоблоге вновь напомнил, что Россия — террористическая страна.

"Киев, обнимаю, любимый город! Эти ночные ужасы…", — возмутился Тан.

Владимир Дантес

Певец находился дома со своей девушкой Дашей Кацуриной и ее сыном. По словам шоумена, они не на шутку перепугались этой ночью.

"Ночь. Даша, Иван (1,9 года) и я. Четвертый час взрывов. Я "об##рался", потому что впервые малыш рядом во время взрывов. Иван "об##ран", потому что может себе позволить такое поведение, спит. Даша, судя по всему, нас будет мыть. С Днем Киева", — поделился Дантес.

Анна Саливанчук

Актриса эмоционально отреагировала на ночной обстрел. По словам Анны, российские оккупанты не дают покоя уже 14 ночей в мае. Особенно Саливанчук было тяжело, так как ее младший сын Никита находился в больнице, а не рядом с ней.

"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных беспилотников. Мой Никита в больнице. Они всю ночь провели в убежище. Уб##ки, ненавижу. Слава ВСУ!" — эмоционально написала Анна.

Напомним, украинские военные успешно отразили массированную атаку вражеских дронов в ночь на 28 мая, сбив 52 "Шахеда" в воздушном пространстве страны. Всего по Украине было запушено 54 иранских дрона с территории России.

Ранее, 26, мая ВС РФ нанесли ракетный удар по медучреждению в городе Днепр. В результате атаки погибли четверо человек.