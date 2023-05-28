Новый рекорд: россияне запустили 54 иранских дрона-камикадзе "Шахед" по Украине (видео)

Украинским военным удалось сбить почти все воздушные цели. В Киеве из-за падения обломков возникли пожары — есть погибшие и раненые.

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Украинские военные успешно отразили массированную атаку вражеских дронов в ночь на 28 мая, сбив 52 "Шахеда" в воздушном пространстве страны. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины.

По информации военных, в ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления (Брянская область, РФ) и южного направления (Краснодарский край, РФ).

Было зафиксировано рекордное количество запусков дронов-камикадзе: враг применил 54 БПЛА.

Представители ВС ВСУ отметили, что этой ночью российские оккупанты направили дроны на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах страны, включая Киевскую область.

"Большинство ударных дронов было уничтожено в зоне ответственности воздушного командования 'Центр", — сказано в сообщении.

Также для противодействия атаке были задействованы силы и средства Воздушного командования "Юг" и Воздушного командования "Запад" Вооруженных Сил Украины, а также противовоздушная оборона других компонентов обороны страны.

Как рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, маршруты БПЛА в этот раз были проложены не так, как обычно.

"Они пытались максимально обойти южное ПВО. В доказательство — они обходили в основном временно оккупированными территориями и потом рассредотачивались уже по территории Украины. Тем не менее, одно сбитие в Николаевской области у нас все-таки есть", — рассказала Гуменюк.

Ночная атака дронов 28 мая

Ночью 28 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, после чего стало известно о запуске российскими захватчиками дронов-камикадзе типа Shahed. В регионах активно действовала противовоздушная оборона Вооруженных Сил Украины.

Позже в Киеве на фоне масштабной воздушной тревоги раздались серии взрывов. Украинские военные успешно сбивали беспилотные аппараты противника, которые россияне направляли на столицу волнами.

По информации Киевской городской военной администрации, противовоздушной обороне удалось уничтожить все беспилотники противника — более 40 штук, и ни один из них не достиг цели в городе. Однако в результате падения обломков беспилотных аппаратов в некоторых районах столицы произошли разрушения и возникли пожары, а также были зарегистрированы жертвы и пострадавшие.

Так, в Голосеевском районе столицы обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, еще один получил ранения — его госпитализировали. Также обломки попали на крышу одного из торговых центров, в результате чего возник пожар. Также сообщалось о пожаре на одном из строительных объектов. Кроме того, пожар вспыхнул на территории предприятия, охватив 700 м.кв, где загорелись склады готовой продукции. Один человек пострадал.

"Пожар в Голосеевском районе столицы, пылавший после попадания обломков дрона, на площади 700 м.кв, локализовали. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 м.кв. Спасатели привлекли к ликвидации возгорания новейшие средства и технологии. Спасибо нашим спасателям и пожарным!", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также сообщалось, что в Печерском районе Киева загорелась крыша дома, а в Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Кроме того, как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в области есть повреждение инфраструктурного обїекта в результате вражеского удара. По предварительным данным люди не пострадали.

В Николаевской ОВА сообщили об успешном уничтожении одного из иранских дронов над регионом.

В Харьковской области в результате авиаударов и минометного обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения различной тяжести, сообщил глава Харьковской ОВА.

Напомним, 26 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что удар Вооруженных сил РФ по Днепру для Кремля является проявлением одного из инструментов влияния на войну против Украины.

Также напомним, 26 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по медучреждению в городе Днепр. В результате атаки погибли и ранены. На месте продолжается ликвидация последствий и спасения пострадавших. К этому привлекли все необходимые службы.