"Психологические удары": у Зеленского объяснили, зачем РФ обстреляла больницу в Днепре (видео)

По словам советника главы Офиса президента, атаки по гражданским объектам РФ направляет не только на сознание украинцев, но и на сознание других стран. Также Россия стремится усадить Украину за стол переговоров.

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Удар Вооруженных сил РФ по Днепру для Кремля является проявлением одного из инструментов влияния на войну против Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, атака РФ по Днепру 26 мая показала, что для России уже нет никаких военных целей, а ВС РФ целенаправленно ударили по конкретной инфраструктуре, где находятся мирные люди.

"Россия сегодня не имеет других инструментов влияния на ход этой войны, кроме двух. Первый — это бесконечные разговоры о том, что нужно быстро сесть за стол переговоров. А второй — это наносить такие психологические удары", — отметил Подоляк.

Он добавил, что подобные атаки РФ направляет на ведомость не только украинцев, но и других стран, которые, посмотрев на эти ужасы, будут настаивать, чтобы Украина села за стол переговоров с РФ.

Ракетный удар по больнице в Днепре.

26 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по медучреждению в городе Днепр. В результате атаки погибли и ранены. На месте продолжается ликвидация последствий и спасения пострадавших. К этому привлекли все необходимые службы.

Нанесен удар вражеской ракетой по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, охвативший территорию в 1 тысячу квадратных километров. В настоящее время известно о 23 пострадавших в Днепре. 21 из них находится в стационаре, из них трое – "тяжелые". Погиб мужчина 69 лет. Среди пострадавших по меньшей мере двое детей — мальчики 3 и 6 лет, состояние которых оценивается как средней тяжести.

В результате ракетного удара в городе более тысячи выбитых окон. Повреждения получили амбулатории и близлежащие жилые дома, корпус стадиона и детские внешкольные заведения. Есть повреждения коммуникаций и крыш, а также ряд торговых и инфраструктурных объектов.