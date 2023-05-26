"Психологічні удари": у Зеленського пояснили, навіщо РФ обстріляла лікарню в Дніпрі (відео)

За словами радника голови Офісу президента, атаки по цивільних об'єктах РФ спрямовує не лише на свідомість українців, а й на свідомість інших країн. Також Росія прагне усадити Україну за стіл переговорів.

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Удар Збройних сил РФ по Дніпру для Кремля є проявом одного з інструментів впливу на війну проти України. Про це в ефірі телемарафону сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, атака РФ по Дніпру 26 травня показала, що для Росії вже немає жодних військових цілей, а ЗС РФ цілеспрямовано ударили по конкретній інфраструктурі, де перебувають мирні люди.

"Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший — це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий — це завдавати таких психологічних ударів", — зазначив Подоляк.

Він додав, що подібні атаки РФ спрямовує на відомість не лише українців, але й інших країн, які, подивившись на всі ці жахи, будуть наполягати, аби Україна сіла за стіл переговорів з РФ.

Ракетний удар по лікарні в Дніпрі

26 травня ЗС РФ завдали ракетного удару по медзакладі у місті Дніпро. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місці продовжується ліквідація наслідків та порятунок постраждалих. До цього залучили усі необхідні служби.

Завдано удару ворожою ракетою по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів. На цей час відомо про 23 постраждалих у Дніпрі. 21 з них перебуває у стаціонарі, з них троє – "важкі". Загинув чоловік 69 років.Серед постраждалих є щонайменше двоє дітей — хлопчики 3 та 6 років, стан яких оцінюється середньої тяжкості.

Внаслідок ракетного удару у місті більше тисячі вибитих вікон. Пошкодження отримали амбулаторії та прилеглі житлові будинки, корпус стадіону і дитячі позашкільні заклади. Є ушкодження комунікацій та дахів, а також в низці торгових та інфраструктурних обʼєктів.