В Днепре в субботу объявят день траура по погибшим от ракетных обстрелов больнице

В результате ракетного удара в ВС РФ в городе более тысячи выбитых окон. Пострадали люди и домашние животные.

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В Днепре в субботу, 27 мая, местные власти объявят траур по погибшим в результате ракетного удара России по одной из больниц. Об этом в Telegram сообщил мэр Борис Филатов.

Он отметил, что россиян ракетным ударом уничтожили медицинское учреждение, где пациентам оказывали психбольницу. Никакие военные объекты в этой локации не функционируют, поэтому выстрелы захватчиков были направлены именно по гражданским. По его информации, досталось и животным, находившимся в ветеринарной клинике поблизости.

"Пострадавших могло быть больше. Фактически людей спасло чудо", – говорится в сообщении.

Мэр сообщил подробности и о разрушениях. В результате ракетного удара в городе более тысячи выбитых окон. Повреждения получили амбулатории и близлежащие жилые дома, корпус стадиона и детские внешкольные заведения. Есть повреждения коммуникаций и крыш, а также ряд торговых и инфраструктурных объектов.

"Как сборище палачей и мародеров воюет с гражданским населением, психически больными и домашними животными", – отметил он.

Ракетный удар по Днепру 26 мая 2023 года

Российские войска 26 мая нанесли ракетный удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар по поликлинике на территории города был нанесен с помощью ракеты и рассказал о последствиях. По его информации, один украинец погиб на месте от полученных травм, а еще 15 пострадали.

Спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку. Он отметил, что российские захватчики могли ударить по Днепру с помощью зенитных управляемых ракет С-300 или С-400. По его словам, именно этим видом оружия чаще всего ВС РФ атакуют прифронтовые города и Днепр не стал исключением.

Напомним, россияне 26 мая сбросили авиационную бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, город в Донецкой области. По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара пострадал один человек и были разрушены несколько гражданских объектов.