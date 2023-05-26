Удар по гражданским: россияне сбросили авиационную бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк, — ОВА (фото)

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате удара пострадал один человек и было разрушено несколько гражданских объектов.

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Утром, 26 мая российские оккупанты сбросили авиационную бомбу ФАБ-250 на поселок Нью-Йорк Донецкой области. В результате были разрушены гражданские объекты и пострадал один человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram.

По его словам, по городу утром был нанесен очередной удар, в результате которого был ранен один человек. Кроме того повреждены три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

"Это — очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области. Берегите себя — эвакуируйтесь!" — обратился к местным жителям Кириленко.

Фото: Telegram

Обстрелы в Донецкой области

Напомним, накануне, 25 мая российские оккупанты разрушили плотину Карловского водохранилища, что привело к угрозе затопления сразу трех сел. Жителей, которые проживают в селах Желанное Первое, Желанное Второе и Галицыновке предупредили о возможной эвакуации, так как вода может угрожать их безопасности.

Позднее стало известно, что удар оккупантов по плотине Карловского водохранилища привел к подтоплению 6 домовладений, спасатели эвакуировали людей.

Напомним, в апреле прошлого года российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк. Неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Были повреждены не менее девяти частных домов.