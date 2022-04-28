Россияне нанесли авиаудар по Нью-Йорку (фото)

Во время авианалета пострадали только мирные жители поселка.

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Утром 28 апреля российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее девяти частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит установить.

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"Трое погибших, трое раненых. Все – гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, — отметил Кириленко. - Снова и снова россияне бьют по гражданским. Они ведут войну на истребление украинского мирного населения".

Напомним, Нью-Йорк вблизи оккупированной Горловки периодически попадал под обстрелы задолго до полномасштабного вторжения россиян в Украину. 22 февраля боевики дважды обстреляли Нью-Йорк из 82-мм минометов и гранатометов.